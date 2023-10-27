В Криму скоєно замах на зрадника Царьова: в якому він стані [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Криму скоєно напад на колишнього народного депутата України та зрадника Олега Царьова. Наразі він у реанімації.
Про це повідомив блогер і журналіст Денис Казанський у своєму каналі в Telegram. Він посилається на інформацію від колишнього українського журналіста Олександра Чаленка, який нині перебуває в російській федерації та співпрацює з російською пропагандою.
Щось серйозне трапилося вночі у будинку колабораціоніста Олега Царьова у Криму... Жодної офіційної інформації поки що немає. Значить, точно побутова справа. Напевно, якась п'яна сварка, яку намагалися приховати, - додав Казанський.
Також інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними, йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Царьова, яке опублікували від імені адміністратора.
Нагадаємо, ще один російський корабель міг підірватися у Севастополі 26 жовтня. Йдеться про протимінний корабель проєкту 23040Г "Владимир Козицкий".
по темі
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив інформацію про існування певних даних щодо замаху на колаборанта Олега Царьов
Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою до 15 листопада
Ще один російський корабель міг підірватися у Севастополі 26 жовтня. Йдеться про протимінний корабель проєкту 23040Г "Владимир Козицкий"
Завдяки успіхам наших захисників судна окупантів більше взагалі не можуть перебувати у західній частині Чорного моря. А експорт товарів з українських портів розпочався і без участі росії. Як прогрес ЗСУ оцінюють західні фахівці та що потрібно, щоби його пришвидшити?
Михайло Манилюк розбирався, що загрожує футболістам, які втекли в росію або продовжують там заробляти криваві гроші.