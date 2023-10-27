У тимчасово окупованому Криму скоєно напад на колишнього народного депутата України та зрадника Олега Царьова. Наразі він у реанімації.

Про це повідомив блогер і журналіст Денис Казанський у своєму каналі в Telegram. Він посилається на інформацію від колишнього українського журналіста Олександра Чаленка, який нині перебуває в російській федерації та співпрацює з російською пропагандою.

Щось серйозне трапилося вночі у будинку колабораціоніста Олега Царьова у Криму... Жодної офіційної інформації поки що немає. Значить, точно побутова справа. Напевно, якась п'яна сварка, яку намагалися приховати, - додав Казанський.

Також інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними, йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Царьова, яке опублікували від імені адміністратора.

Нагадаємо, ще один російський корабель міг підірватися у Севастополі 26 жовтня. Йдеться про протимінний корабель проєкту 23040Г "Владимир Козицкий".