Росіяни вдарили по житловому будинку в Херсонській області, є загиблий [ Редагувати ]
Російські терористи вдарили по житловому будинку в Зеленівці Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.
Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Окупанти поцілили в житловий будинок у Зеленівці. До розборів завалів залучили 12 спеціалістів. Під час рятувальної операції ДСНС виявили тіло чоловіка. Його особа встановлюється", - пише Прокудін.
Зокрема через обстріл середмістя Херсона постраждав 36-річний чоловік. Внаслідок удару він отримав поранення спини й тулуба.
по темі
Російські війська не залишають спроб захопити Авдіївку Донецької області, через що за добу ЗСУ відбили 20 ворожих атак
Від початку наступу окупантів на Авдіївку втрати армії рф на сході перевищили 5 тисяч військових убитими та пораненими
Російські війська продовжують відправляти ув'язнених у "м'ясні штурми" на Куп'янському напрямку, однак бійці ЗСУ займають активну оборону на цій ділянці
Росіяни на тимчасово окупованій території Херсонській області страждають на "загострення мародерської хвороби". Це може означати лише одне - закріплюватись у тих населених пунктах, де мародерять, вони не планують
Слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та військових злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до рф