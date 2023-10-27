Угорщина та Словаччина заблокували виділення допомоги Україні від Євросоюзу [ Редагувати ]
Лідери Угорщини та Словаччини, Віктор Орбан і Роберт Фіцо, заблокували надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро з боку Європейського Союзу. Обидва політики відомі своїми проросійськими поглядами.
Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на джерело, яке ознайомлене з деталями обговорення цього питання в дипломатичних колах.
За словами джерела, Орбан заявив, що підтримка ЄС нібито не працює, а новообраний прем'єр Словаччини Фіцо послався на проблеми корупції в Україні.
Нагадаємо, на саміті 27 національних лідерів Європейського союзу прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання траншу допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.
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