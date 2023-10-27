Україна повернула тіла 50 полеглих захисників [ Редагувати ]
Україна повернула тіла ще 50 військовослужбовців, які загинули у боротьбі за свободу та незалежність нашої держави.
Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тіла загиблих українських військових спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Це крок необхідний для проведення слідчих дій та судових експертиз.
Поверненням полеглих військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, управління ДСНС у Сумській області, прикордонники та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, російська армія атакувала Ізюм на Харківщині двома ракетами "Іскандер", є поранені та руйнування.
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