Шенгенська зона більше не функціонує: президент Румунії зробив гучну заяву [ Редагувати ]
Румунія продовжує брати участь у переговорах щодо вступу до Шенгенської зони, але фактично ця зона вільного переміщення вже не функціонує.
Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс перед початком засідання Європейської ради, повідомляє Euractiv.
Австрія виступила проти розширення Шенгенської зони на Румунію, при цьому стверджуючи, що це рішення не спрямоване конкретно проти Румунії чи Болгарії. Важливо зауважити, що Австрія підтримала приєднання Хорватії до Шенгенської зони в схожих обставинах.
Ми дуже добре знаємо, що відповідаємо всім критеріям Шенгенської зони, - заявив Йоганніс в Брюсселі. При цьому він заявив, що "Шенгенська зона більше не функціонує".
Зазначається, що діалог набуває "все більш дивного" характеру, і позиція Австрії стосовно розширення Шенгенської зони викликає, як мінімум, подив.
Нагадаємо, лідери Угорщини та Словаччини, Віктор Орбан і Роберт Фіцо, заблокували надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро з боку Європейського Союзу. Обидва політики відомі своїми проросійськими поглядами.
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