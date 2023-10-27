Погляди ізраїльських політичних та військових лідерів розділилися щодо питання наземної операції в Секторі Газа та її характері.

Журналісти The New York Times поспілкувалися з 13 чиновниками військовими і іноземними дипломатами.

Деякі вважають відкладення операції пов'язаним із наміром надати учасникам мирних переговорів більше часу на звільнення заручників.

Інші - обурюються можливістю втягнути ЦАХАЛ (ізраїльську армію) у складну міську битву, та є ті, хто стурбований можливістю ескалації конфлікту з участю "Хезболли".

Виникають дискусії стосовно масштабу операції - чи вона буде великою, чи складатиметься з кількох менших дій, а також хто керуватиме Сектором Газа у випадку його захоплення. Подібно, відбуваються конфлікти між військовим урядом і частинами уряду щодо дій у разі невдачі мирних переговорів.

Військове керівництво вже завершило розробку плану вторгнення, але пан Нетаньяху розлютив старших офіцерів, відмовившись підписати його - частково тому, що він хоче отримати одностайне схвалення від членів військового кабінету, який він сформував після нападу 7 жовтня, - пишуть журналісти.

Аналітики стверджують, що прем'єр-міністр остерігається видавати односторонні дозволи, оскільки довіра громадськості до його керівництва вже впала, і його можуть звинуватити, якщо щось піде не так.

Варто відзначити, що взаємні підозри між військовими та прем'єром Нетаньяху настільки глибокі, що державні службовці заборонили військовим вносити апарати для запису на засідання уряду.

Нагадаємо, центральна частина Ізраїлю зазнала потужного обстрілу з боку палестинського радикального руху ХАМАС.