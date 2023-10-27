Терміни проходження військово-лікарської комісії в Україні скорочують. Військовозобовʼязані мають чотири дні на проходження медогляду.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Міністерство охорони здоров'я впроваджує скорочені терміни проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони. Ця ініціатива була запроваджена на підставі указу Президента України.

Зміни включають в себе установлення чітких графіків для проведення обстежень та медичних оглядів для військовозобов'язаних, а саме:

на проведення медогляду щодо придатності до військової служби дається не більше 4 робочих днів;

на проведення лабораторних досліджень - не більше 3 робочих днів;

на проведення інструментальних досліджень - не більше 3 робочих днів.

Керівникам регіональних військових комісаріатів та працівникам медичних установ надано завдання дотримуватися установлених графіків. Крім того, їм доручено організувати маршрути для проходження військово-лікарських комісій та встановити контроль над тим, щоб військовозобов'язані проходили медичні огляди за окремою чергою.

Міністерство охорони здоров'я також перейшло до процесу цифровізації військово-лікарських комісій. Тепер медпрацівники можуть використовувати електронну систему охорони здоров'я для перегляду доступних записів.

Водночас тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять робочі групи, що відповідно до завдання РНБО були визначені наказом МОЗ цьогоріч у вересні, - додали у МОЗ.

Нагадаємо, Міністерство економіки планує впровадити систему "є-Бронювання" для військовозобов'язаних громадян України до завершення 2023 року.