Український бізнесмен Павло Фукс підготував партію допомоги для військових ЗСУ.

Це - нові броньовані машини, які поїдуть вивозити поранених з передової, а також нова партія "Армії дронів". Їх отримають бійці ЗСУ для знищення ворога.

Також щотижня в Харкові благодійний фонд Павла Фукса роздає гуманітарну допомогу - безкоштовну їжу для тих, хто цього потребує.