Український бізнесмен Павло Фукс підготував чергову партію допомоги для ЗСУ (відео, фото) [ Редагувати ]
Український бізнесмен Павло Фукс підготував партію допомоги для військових ЗСУ.
Це - нові броньовані машини, які поїдуть вивозити поранених з передової, а також нова партія "Армії дронів". Їх отримають бійці ЗСУ для знищення ворога.
Також щотижня в Харкові благодійний фонд Павла Фукса роздає гуманітарну допомогу - безкоштовну їжу для тих, хто цього потребує.
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