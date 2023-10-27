Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та інші види зброї.

Про це повідомили на сайті уряду Німеччини.

У склад оновленого пакету допомоги від Німеччини до України ввійшла не лише військова техніка, але й безпілотні літальні апарати, боєприпаси та амуніція. Склад цього нового пакету включає:

ЗРК IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);

ракети до IRIS-T;

РЛС TRML-4D;

4 БТР (назва невідома);

4 танкових тягачі HX81;

4 танкових причепи;

6 машин прикордонної охорони;

8 БпЛА Vector;

5 надводних дронів;

4 контрбатарейних радарів GO 12;

касетні боєприпаси M26 для HIMARS;

10 тисяч захисних окулярів.

Нагадаємо, Україна продовжує розширювати програму відновлення втрачених водійських прав для своїх громадян.

Тепер, крім існуючих можливостей, українці можуть отримати новий водійський документ у двох інших європейських країнах, збільшуючи загальну кількість країн, де ця програма діє, до чотирьох.