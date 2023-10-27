Німеччина передала Україні ще одну IRIS-T та чотири бронетранспортери [ Редагувати ]
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та інші види зброї.
Про це повідомили на сайті уряду Німеччини.
У склад оновленого пакету допомоги від Німеччини до України ввійшла не лише військова техніка, але й безпілотні літальні апарати, боєприпаси та амуніція. Склад цього нового пакету включає:
- ЗРК IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);
- ракети до IRIS-T;
- РЛС TRML-4D;
- 4 БТР (назва невідома);
- 4 танкових тягачі HX81;
- 4 танкових причепи;
- 6 машин прикордонної охорони;
- 8 БпЛА Vector;
- 5 надводних дронів;
- 4 контрбатарейних радарів GO 12;
- касетні боєприпаси M26 для HIMARS;
- 10 тисяч захисних окулярів.
Нагадаємо, Україна продовжує розширювати програму відновлення втрачених водійських прав для своїх громадян.
Тепер, крім існуючих можливостей, українці можуть отримати новий водійський документ у двох інших європейських країнах, збільшуючи загальну кількість країн, де ця програма діє, до чотирьох.
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