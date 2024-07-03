Дані в "Резерв+" оновили 2 млн українців, в ТЦК на це пішло б 235 днів - Міноборони [ Редагувати ]
З 18 травня послугами для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів у застосунку "Резерв+" скористалися вже 2 млн українців. У Територіальних центрах комплектування цей процес зайняв би 235 днів. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє пресслужба Міноборони.
Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у "Резерв+". Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів.
За її словами, оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Завдяки цьому "Резерв+" став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці - ЦНАПи, на третьому - ТЦК та СП.
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