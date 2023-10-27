Курс долара продовжує знижуватися третій день поспіль. За даними Національного банку України, офіційний курс гривні до долара на наступний понеділок становить 36,42 гривні за один долар.

Це вже третій день поспіль зменшення вартості долара на валютному ринку України. У порівнянні з попереднім курсом, який склав 36,5082 гривні за долар, відбулося зниження на 0,0866 грн.

Єдина європейська валюта продовжує падіння, втративши ще 9 копійок.

Офіційний курс на 30 жовтня - 38,3774 гривень за 1 євро (-0,0913 грн).

На міжбанку сьогодні курс долара перебував на позначках до 36,47-36,49 грн/долар (купівля-продаж).

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