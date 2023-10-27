Зруйноване майно: в Україні розширюють компенсації [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про розширення компенсацій за пошкоджене або зруйноване майно внаслідок російської агресії. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Цей законопроєкт розширює програму "єВідновлення", яка стартувала 10 травня в Україні.
Згідно з нововведенням, громадяни, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, тепер зможуть претендувати на виплату в рамках програми "єВідновлення".
Розширення цієї програми дозволить більшій кількості українців отримати компенсацію за ремонт та відновлення свого майна, яке постраждало внаслідок агресії.
Очікується, що такі виплати розпочнуться з початку 2024 року. У цілому ця програма спрямована на допомогу громадянам, чиє майно було пошкоджене або зруйноване, і вона включає в себе компенсації для різних видів ремонту та відновлення житла.
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