У ГУР відреагували на новини про смерть путіна [ Редагувати ]
Українці повинні ставитися стримано до чуток і непідтверджених повідомлень, які з'являються у мережі, щодо нібито смерті російського диктатора володимира путіна. Про це наголошує представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрій Юсов, у ході телемарафону.
Важливо відзначити, що поки немає офіційної підтвердженої інформації щодо смерті володимира путіна. Інтернет та соціальні мережі часом заповнюються чутками та непідтвердженими розмовами, тому важливо зберігати обачливість та чекати офіційних повідомлень від відповідних джерел і владних структур. Українці повинні підходити до таких повідомлень з розумінням, що вони можуть бути недостовірними або частиною інформаційної маніпуляції.
Якщо ми про чутки навколо смерті путіна, це якісь анонімні Telegram-канали повідомляють. Далі ми маємо аналізувати, кому це на користь і кому вигідно. Українці мають реагувати на це стримано.
Він додав, що всі хочуть, щоб такі новини з'явилися якнайшвидше, але "не з анонімних Telegram-каналів про це дізнаватися".
За словами представника ГУР, така інформація має штучний та інспірований характер.
Раніше ми писали про те, що за інформацією Британської розвідки, бюджет рф на 2024 рік передбачає збільшення видатків на оборону на 68% порівняно з бюджетом на 2023 рік.
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