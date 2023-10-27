Під час перейменування вулиць в Україні в зв'язку з декомунізацією, громадяни не повинні змінювати документи, які посвідчують їх особу. Це стосується як паспортів старого зразка (у формі книжечки), так і нових форм документів. При зміні назви вулиці відсутня необхідність ставити новий штамп про реєстрацію місця проживання. Громадяни можуть продовжувати використовувати свої паспорти і документи з вказаною на них адресою проживання після зміни назви вулиці. Про це повідомили у Кабміні.

Це робить процес перейменування більш зручним для громадян, оскільки не вимагає додаткового оформлення або оновлення документів через такі адміністративні зміни.

Відповідно до Закону України відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) / зняте із зареєстрованого місця проживання (перебування) особи під час здійснення органом реєстрації відповідної реєстраційної дії до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, не вносяться.

Що ж стосується власників паспорта у вигляді ІD-картки, то для них документом підтвердження місця проживання є витяг із реєстру територіальної громади.

Для отримання витягу можна звернутися до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг, так і згенерувати його через застосунок "Дія", після проходження електронної ідентифікації та автентифікації.

Раніше в Україні стартувала нова ініціатива фінансової підтримки для переселенців. ЇЇ суть полягає у наданні компенсацій за оренду житла у трьох областях - Черкаській, Київській та Кіровоградській.