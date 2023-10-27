Президент України Володимир Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним військовослужбовців Збройних Сил України та Служби безпеки України, які були наділені званням Героя України посмертно. Урочисте вручення нагород відбулося в Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві.

Сьогодні прозвучать звання, імена, прізвища та по батькові 21 громадянина України, полеглих воїнів Збройних Сил України та Служби безпеки України. Солдатів, сержантів та командирів. Синів, братів, батьків. Побратимів, з якими було честю служити. Громадян, якими могла б пишатися кожна поважна держава. Всі імена, які сьогодні прозвучать, - це не просто імена, це імена справжніх подвигів. Імена порятунку – порятунку людей, позицій, держави Україна. Це імена такої сили людей, яка й дозволяє народам зберігатись у світі.