Зеленський вручив Золоті Зірки загиблих Героїв їхнім рідним [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним військовослужбовців Збройних Сил України та Служби безпеки України, які були наділені званням Героя України посмертно. Урочисте вручення нагород відбулося в Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві.
Сьогодні прозвучать звання, імена, прізвища та по батькові 21 громадянина України, полеглих воїнів Збройних Сил України та Служби безпеки України. Солдатів, сержантів та командирів. Синів, братів, батьків. Побратимів, з якими було честю служити. Громадян, якими могла б пишатися кожна поважна держава. Всі імена, які сьогодні прозвучать, - це не просто імена, це імена справжніх подвигів. Імена порятунку – порятунку людей, позицій, держави Україна. Це імена такої сили людей, яка й дозволяє народам зберігатись у світі.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих героїв.
Імена нагороджених Героїв і короткі повідомлення про їхні подвиги - за посиланням.
Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про довічний фінмоніторинг чиновників, необхідний для вступу до ЄС.
по темі
Президент України Володимир Зеленський провів Військовий кабінет, на якому обговорили ситуацію на основних бойових напрямках. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні 27 жовтня
Незважаючи на те, що війська України ще не змогли повернути Крим, який був окупований росією, під український контроль, Збройні сили України вже досягли значних результатів у роботі на визволення півострова
У понеділок, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем щодо підготовки нової зустрічі для обговорення української формули миру
Підтримка країнами Заходу військових дій Ізраїлю, які він зробив у відповідь на напад терористів ХАМАС, підриває багатомісячні зусилля ЄС та США, спрямовані на те, щоб країни, що розвиваються, засудили вторгнення росії в Україну