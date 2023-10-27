Смертельна ДТП із нацгвардійцем: арешт судді Тандира продовжили [ Редагувати ]
Святошинський районний суд в Києві вирішив продовжити дію запобіжного заходу для судді Олексія Тандира, який був звинувачений у збитті національного гвардійця. Про це повідомляє "Суспільне".
Запобіжний захід, що включає тримання під вартою, було продовжено на 60 діб. Таким чином, Олексій Тандир залишатиметься під вартою принаймні до 25 грудня.
Нагадаємо, 26 травня вночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Від отриманних травм солдат загинув на місці.
Пізніше виявилося, що Тандир перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
Крім того, ми писали про схожу ситуацію. Так, аварія трапилась 22 жовтня на Броварському проспекті.
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