Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив інформацію про існування певних даних щодо замаху на колаборанта Олега Царьова. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Юсов вказав, що ця інформація є, але не дав подальших коментарів стосовно стану Царьова. Наголошено, що у ГУР будуть слідкувати за розвитком ситуації і надавати відповідну інформацію в разі необхідності.

Стосовно Царьова, тут можна тільки його цитату навести: "Что?". Що тут сказати. Не будемо поки ми ретельно коментувати – занадто багато честі йому. Але так, така інформація є. І не можна сказати, щоб ми дуже уважно стежили за його станом здоров’я, але, звичайно, спостерігаємо.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму скоєно напад на колишнього народного депутата України та зрадника Олега Царьова. Наразі він у реанімації.

Про це повідомив блогер і журналіст Денис Казанський у своєму каналі в Telegram. Він посилається на інформацію від колишнього українського журналіста Олександра Чаленка, який нині перебуває в російській федерації та співпрацює з російською пропагандою.