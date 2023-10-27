Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про заплановану інформаційну атаку з боку російських спецслужб на міністра оборони України Рустема Умєрова та його міністерство. Зазначено, що російські спецслужби намагаються розповсюдити фейки та інформацію, спрямовану на підрив довіри до України серед її міжнародних партнерів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Основні фейки з кремлівської методички:

Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС";

Україна використовує "Зерновий коридор” для незаконної торгівлі зброєю";

Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю";

Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю".

Мета такої кампанії - повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів.

Паралельно, російські спецслужби таємно передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені під час бойових дій в Україні.