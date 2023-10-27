рф планує інформатаку проти Умєрова [ Редагувати ]
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про заплановану інформаційну атаку з боку російських спецслужб на міністра оборони України Рустема Умєрова та його міністерство. Зазначено, що російські спецслужби намагаються розповсюдити фейки та інформацію, спрямовану на підрив довіри до України серед її міжнародних партнерів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Основні фейки з кремлівської методички:
- Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС";
- Україна використовує "Зерновий коридор” для незаконної торгівлі зброєю";
- Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю";
- Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю".
- Мета такої кампанії - повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів.
Паралельно, російські спецслужби таємно передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені під час бойових дій в Україні.
ГУР МО України застерігає журналістів, представників українських та закордонних медіа, громадян України від поширення вигаданої російськими спецслужбами шкідливої брехні.привіт
по темі
Незважаючи на те, що війська України ще не змогли повернути Крим, який був окупований росією, під український контроль, Збройні сили України вже досягли значних результатів у роботі на визволення півострова
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію, яка має історичне значення, офіційно визнаючи президента російської федерації володимира путіна диктатором
Президент України Володимир Зеленський провів Військовий кабінет, на якому обговорили ситуацію на основних бойових напрямках. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні 27 жовтня
Президент України Володимир Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним військовослужбовців Збройних Сил України та Служби безпеки України, які були наділені званням Героя України посмертно
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зробив заяву