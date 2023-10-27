У Кропивницькому військовий оркестр разом з благодійним фондом збирає кошти та закуповує дрони для бійців Сил спеціальних операцій.

Для цього музиканти регулярно влаштовують благодійні концерти у різних містах регіону. А волонтери благодійного фонду виготовляють та продають брендований одяг.

Як результат завдяки цій співпраці бійці отримали черговий "Мавік". Ця модель оснащена тепловізором, тож працюватиме над виявленням ворога і вночі.

Вартість дрона - 233 тисячі гривень.

Яна Пшеніцина, виконавча директорка БО "БФ "Полк Святослава Хороброго":

Просимо не зупинятись, війна триває, ворог наступає, потрібно його знищувати, тому долучайтесь до допомоги й працюймо в тилу, поки хлопці працюють на фронті.

Донатити на всі збори фонду можна у будь-який зручний для вас спосіб.

Картка: 5169 3351 0004 2304

Швидке поповнення: http://bit.ly/3ZlwPt

Pay 𝗣𝗮𝗹: 𝗳𝘂𝗻𝗱.𝟰𝟱𝟬@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺

IBAN: 𝗨𝗔𝟳𝟭𝟯𝟬𝟱𝟮𝟵𝟵𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟮𝟲𝟬𝟬𝟲𝟬𝟬𝟱𝟭𝟬𝟱𝟬𝟵𝟯

БО БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОЛК СВЯТОСЛАВА ХОРОБРОГО ЄДРПОУ 44698121

𝗨𝗔𝟰𝟴𝟯𝟬𝟱𝟮𝟵𝟵𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟮𝟲𝟬𝟬𝟯𝟬𝟮𝟱𝟭𝟬𝟰𝟬𝟵𝟵

𝗨𝗔𝟯𝟳𝟯𝟬𝟱𝟮𝟵𝟵𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟮𝟲𝟬𝟬𝟱𝟬𝟮𝟱𝟭𝟬𝟲𝟮𝟲𝟲

𝗨𝗔𝟱𝟬𝟯𝟬𝟱𝟮𝟵𝟵𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟮𝟲𝟬𝟬𝟱𝟬𝟰𝟱𝟭𝟬𝟯𝟮𝟲𝟭

𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗻𝗮𝗺𝗲: CO “SVIATOSLAVA KHOROBROHO REGIMENT”

𝗦𝗪𝗜𝗙𝗧 𝗰𝗼𝗱𝗲: PBANUA2X

𝗡𝗮𝗺𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗮𝗻𝗸: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE