Дрони для ЗСУ: у Кропивницькому військовий оркестр збирає кошти для бійців ССО [ Редагувати ]
У Кропивницькому військовий оркестр разом з благодійним фондом збирає кошти та закуповує дрони для бійців Сил спеціальних операцій.
Для цього музиканти регулярно влаштовують благодійні концерти у різних містах регіону. А волонтери благодійного фонду виготовляють та продають брендований одяг.
Як результат завдяки цій співпраці бійці отримали черговий "Мавік". Ця модель оснащена тепловізором, тож працюватиме над виявленням ворога і вночі.
Вартість дрона - 233 тисячі гривень.
Яна Пшеніцина, виконавча директорка БО "БФ "Полк Святослава Хороброго":
Просимо не зупинятись, війна триває, ворог наступає, потрібно його знищувати, тому долучайтесь до допомоги й працюймо в тилу, поки хлопці працюють на фронті.
Донатити на всі збори фонду можна у будь-який зручний для вас спосіб.
Картка: 5169 3351 0004 2304
Швидке поповнення: http://bit.ly/3ZlwPt
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