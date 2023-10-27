У Куп'янському районі Харківщини оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми [ Редагувати ]
Рада оборони Харківської області вирішила провести примусову евакуацію сімей із дітьми з трьох громад Куп'янського району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.
Евакуації підлягають сім'ї з дітьми з населених пунктів:
- с. Кіндрашівка,
- с. Тищенківка,
- м. Куп'янськ,
- смт Куп'янськ-Вузловий,
- смт Ківшарівка,
- с. Глушківка,
- с. Колісниківка,
- с. Курилівка,
- с. Новоосинове,
- с. Подоли.
Наразі в цих населених пунктах перебуває 275 дітей. Дітям буде заборонено в’їжджати у вказані громади.
Діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном. Усіх евакуйованих забезпечать житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.
Нагадаємо, росіяни нарощують сили та продовжують наступ на Куп'янському напрямку.
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