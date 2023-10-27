Рада оборони Харківської області вирішила провести примусову евакуацію сімей із дітьми з трьох громад Куп'янського району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.

Евакуації підлягають сім'ї з дітьми з населених пунктів:

с. Кіндрашівка,

с. Тищенківка,

м. Куп'янськ,

смт Куп'янськ-Вузловий,

смт Ківшарівка,

с. Глушківка,

с. Колісниківка,

с. Курилівка,

с. Новоосинове,

с. Подоли.

Наразі в цих населених пунктах перебуває 275 дітей. Дітям буде заборонено в’їжджати у вказані громади.

Діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном. Усіх евакуйованих забезпечать житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

Нагадаємо, росіяни нарощують сили та продовжують наступ на Куп'янському напрямку.