На Миколаївщині збили три авіаційні ракети Х-59 [ Редагувати ]
На півдні України Сили оборони 27 жовтня знищили 3 керовані авіаційні ракети Х-59 та 2 ударних безпілотники "Ланцет". Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".
"27 жовтня 2023 року в результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено:
- на Миколаївщині - 3 керовані авіаційні ракети Х-59;
- на Херсонщині - 2 ударних безпілотники "Ланцет".
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