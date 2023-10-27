Окупанти обстріляли середмістя Херсона, поранені семеро людей (відео) [ Редагувати ]
Ввечері 27 жовтня російська армія обстріляла середмістя Херсона, відомо 7 поранених людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Подальше лікування - амбулаторне.
Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Проте ушкодження легкі, їм надано допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися.
Внаслідок ворожої атаки зруйновано два приватні будинки, часткові руйнування - трьох, а 10 осель - пошкоджені.
Під вогнем був і Берислав. Там травмований чоловік 62 років. У нього вибухова травма та множинні садна. Йому на місці надана допомога.
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