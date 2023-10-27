НБУ представив пам’ятну монету зі срібла "Українська мова" [ Редагувати ]
7 жовтня 2023 року, у День української писемності та мови Національний банк України ввів у обіг срібну пам’ятну монету "Українська мова". Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Пам’ятна монета "Українська мова" виготовлена зі срібла 925 проби, має номінал 10 гривень. Її тираж - до 5 000 штук.
Вона продовжує серію "Духовні скарби України". Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор - Володимир Дем’яненко.
Категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,6 мм.
Гурт монети - гладкий із заглибленими написами: УКРАЇНА, позначення металу та його проби - Ag 925, маси в чистоті - 31,1 і логотипом Банкнотно-монетного двору НБУ. Елемент оздоблення монети - локальна позолота (вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0002 г).
На аверсі монети розміщено: стилізовану літеру "Ї" із соловейком, що символізує мелодійність та співучість української мови, у центрі літери - малий Державний Герб України.
На дзеркальному тлі монети розміщено текстуру із контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо, яке є символом дому та оберегом родини; унизу – номінал монети 10 та графічний знак гривні ₴, рік карбування монети - 2023.
На реверсі монети розміщено стилізовану композицію, що складається з літер української абетки. У композиції виділені літери Ґ, Ї, Є, І (елемент оздоблення - локальна позолота), що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед культур, що послуговуються кирилицею.
Серед фактурних літер композиції вирізняються літери У, К, Р, А, Ї, Н, И, що в поєднанні зі словами НАША МОВА утворюють вислів “наша мова України”. Елементи композиції реверсу підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої, інформаційні мережі.
Також у листопаді цього року планується введення в обіг пам’ятної монети "Українська мова" номіналом 5 гривень з нейзильберу. Очікуваний тираж - до 75 тисяч штук (у сувенірному пакованні). Про дату її введення в обіг буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, раніше НБУ випустив пам'ятні монети "Український борщ".
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