Зеленський провів Військовий кабінет щодо ситуації на фронтах [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів Військовий кабінет, на якому обговорили ситуацію на основних бойових напрямках. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні 27 жовтня.
Провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках. Куп’янськ, Бахмутський напрямок, Авдіївка, Мар’їнка та Мелітопольський напрямок. Забезпечення нашої оборони й наших наступальних дій. Зокрема, далекобійною зброєю та ракетами. Я дякую всім воїнам, які міцно тримають позиції та знищують окупантів. Цей тиждень теж суттєво збільшив російські втрати. Саме так і треба.
Також Зеленський провів нараду щодо укриттів - забезпечення їхньої готовності й доступності для людей.
Ті завдання, які ставилися, ті результати, які досягнуті. Проведено повну ревізію всіх укриттів в Україні.
В Україні створено спеціальний сайт, на якому можна бачити стан укриттів по країні та стан робіт з укриттями. Контролем займається Мінстратегпром.
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