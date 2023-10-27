Президент України Володимир Зеленський провів Військовий кабінет, на якому обговорили ситуацію на основних бойових напрямках. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні 27 жовтня.

Провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках. Куп’янськ, Бахмутський напрямок, Авдіївка, Мар’їнка та Мелітопольський напрямок. Забезпечення нашої оборони й наших наступальних дій. Зокрема, далекобійною зброєю та ракетами. Я дякую всім воїнам, які міцно тримають позиції та знищують окупантів. Цей тиждень теж суттєво збільшив російські втрати. Саме так і треба.

Також Зеленський провів нараду щодо укриттів - забезпечення їхньої готовності й доступності для людей.

Ті завдання, які ставилися, ті результати, які досягнуті. Проведено повну ревізію всіх укриттів в Україні.

В Україні створено спеціальний сайт, на якому можна бачити стан укриттів по країні та стан робіт з укриттями. Контролем займається Мінстратегпром.