Наземні підрозділи Армії оборони Ізраїлю розширюють свою операцію в Секторі Гази. Про це ввечері 27 жовтня заявив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

Продовжуючи наступальну активність, яку ми проводили в останні кілька днів, сьогодні ввечері сухопутні війська розширюють діяльність на землі.

Він не уточнив, у чому саме полягає "розширення" операції. На кордоні Сектору помічені ізраїльські танки та артилерія.

Хагарі також зазначив, що останнім часом Ізраїль "значно посилив" інтенсивність ударів по сектору. За його словами атаки проводились з повітря, з суші та з моря. ВПС країни широко атакують підземні цілі.

Представник ЦАХАЛ закликав мешканців міста Газа, яке знаходиться в північній частині сектора, залишити свої будинки та рухатися на південь анклаву.

Палестинський радикальний рух ХАМАС, у свою чергу, заявив, що Ізраїль розпочав атаку "з суші, з моря та з повітря". У ХАМАС поскаржились, що в Секторі Гази зник інтернет.

Перебої з інтернетом підтвердили у незалежній організації NetBlocks, яка займається моніторингом доступу до мережі по всьому світу.

Повноцінна наземна операція ізраїльтян у Секторі Гази, на яку всі давно чекають, поки не почалася. Ізраїльська армія вже кілька разів заходила до Гази наземними силами, однак залишала анклав.