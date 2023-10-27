Парламент Латвії схвалив у першому читанні законопроект, який дозволяє конфіскацію автомобілів з російською реєстрацією та їхню подальшу передачу Україні. Про це повідомляється на сайті Сейму.

Автомобіль з російською реєстрацією потрібно поставити на облік у Латвії або вивезти його з країни впродовж трьох місяців з дня набрання чинності законом. За використання автомобілів з реєстрацією у рф каратимуть штрафами.

Якщо після цього терміну буде з'ясовано, що російський автомобіль, не зареєстрований у Латвії, брав участь у дорожньому русі, його заарештують і конфіскують. Конфісковану техніку планується передати Україні.

Пересуватися у Латвії на зареєстрованому в рф автомобілі можна лише впродовж 24 годин. Заборона також не поширюється на подорожі дипломатів.

Якщо Сейм схвалить закон у другому, остаточному читанні, він набуде чинності 15 листопада.

Два тижні тому, 12 жовтня, уряд Латвії вирішив закрити два пункти пропуску на латвійсько-російському кордоні - КПП "Вієнтулі" та "Педедзе".

Нагадаємо, Єврокомісія підтвердила, що росіянам заборонений в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих у рф, оскільки це розцінюватиметься як заборонений імпорт. Росіянам також заборонено ввозити до ЄС особисті речі, до яких віднесли смартфони та ноутбуки.

В'їзд на машинах з російськими номерами на основі рекомендацій Єврокомісії заборонили Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія, Польща та Болгарія.