Сейм Латвії схвалив передачу Україні конфіскованих автомобілів з росії [ Редагувати ]
Парламент Латвії схвалив у першому читанні законопроект, який дозволяє конфіскацію автомобілів з російською реєстрацією та їхню подальшу передачу Україні. Про це повідомляється на сайті Сейму.
Автомобіль з російською реєстрацією потрібно поставити на облік у Латвії або вивезти його з країни впродовж трьох місяців з дня набрання чинності законом. За використання автомобілів з реєстрацією у рф каратимуть штрафами.
Якщо після цього терміну буде з'ясовано, що російський автомобіль, не зареєстрований у Латвії, брав участь у дорожньому русі, його заарештують і конфіскують. Конфісковану техніку планується передати Україні.
Пересуватися у Латвії на зареєстрованому в рф автомобілі можна лише впродовж 24 годин. Заборона також не поширюється на подорожі дипломатів.
Якщо Сейм схвалить закон у другому, остаточному читанні, він набуде чинності 15 листопада.
Два тижні тому, 12 жовтня, уряд Латвії вирішив закрити два пункти пропуску на латвійсько-російському кордоні - КПП "Вієнтулі" та "Педедзе".
Нагадаємо, Єврокомісія підтвердила, що росіянам заборонений в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих у рф, оскільки це розцінюватиметься як заборонений імпорт. Росіянам також заборонено ввозити до ЄС особисті речі, до яких віднесли смартфони та ноутбуки.
В'їзд на машинах з російськими номерами на основі рекомендацій Єврокомісії заборонили Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія, Польща та Болгарія.
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