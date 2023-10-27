Зеленський призначив нових послів у Данії та Чилі [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки серед дипломатичного корпусу. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
Президент України звільнив:
- Видойника Михайла Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Данія.
- Цимбалюка Євгенія Вікторовича з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.
- Шутенка Сергія Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Грецькій Республіці.
Зеленський призначив:
- Дюдіна Юрія Олексійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Чилі.
- Яневського Андрія Сергійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Данія.
Нагадаємо, днями Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві СБУ.
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