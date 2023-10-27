В Україні тестують вітчизняний дрон-розміновувач ST1 [ Редагувати ]
В Україні почали тестування автономного дрона ST1 для пошуку мін. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
ST1 - автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту - потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.
У середньому ST1 працює в чотири рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни.
На фото - готовий експериментальний зразок, який розробники активно тестують у польових умовах. Команда збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва.
Нагадаємо, раніше українські вчені створили плащ-невидимку для Сил оборони.
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