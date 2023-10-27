ХАМАС запропонував звільнити частину заручників в обмін на 5-денне перемир'я [ Редагувати ]
Бойовики палестинського радикального руху ХАМАС звільнять іноземних заручників в обмін на п'ятиденне припинення вогню. Про це заявив один з лідерів ХАМАСу Алі Баракех виданню Financial Times.
Для звільнення ізраїльських цивільних осіб палестинці висунуть додаткові умови. При цьому Алі Баракех заявив, що захоплених у полон ізраїльських військовослужбовців ХАМАС не звільнятиме і залишить їх для проведення обмінів полоненими.
За інформацією Ізраїлю, у полоні у бойовиків ХАМАСу перебувають 229 заручників.
Війна Ізраїлю та ХАМСУ розпочалася 7 жовтня. Вранці ХАМАС з території Сектору Гази завдав потужного ракетного удару по Ізраїлю, потім терористи вдерлися до прикордонних населених пунктів і кібуців, де вбили понад 1,4 тис. людей і захопили кілька сотень заручників.
У відповідь ізраїльська влада оголосила про початок бойових дій, які мають на меті повністю знищити ХАМАС. Наразі армія Ізраїлю готується до наземної операції у секторі Газа.
Сьогодні, 27 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про розширення активності сухопутних військ у Секторі Гази. У всьому Секторі відсутній інтернет-зв'язок. На кордоні сектора помічені ізраїльські танки та артилерія.
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