Бойовики палестинського радикального руху ХАМАС звільнять іноземних заручників в обмін на п'ятиденне припинення вогню. Про це заявив один з лідерів ХАМАСу Алі Баракех виданню Financial Times.

Для звільнення ізраїльських цивільних осіб палестинці висунуть додаткові умови. При цьому Алі Баракех заявив, що захоплених у полон ізраїльських військовослужбовців ХАМАС не звільнятиме і залишить їх для проведення обмінів полоненими.

За інформацією Ізраїлю, у полоні у бойовиків ХАМАСу перебувають 229 заручників.

Війна Ізраїлю та ХАМСУ розпочалася 7 жовтня. Вранці ХАМАС з території Сектору Гази завдав потужного ракетного удару по Ізраїлю, потім терористи вдерлися до прикордонних населених пунктів і кібуців, де вбили понад 1,4 тис. людей і захопили кілька сотень заручників.

У відповідь ізраїльська влада оголосила про початок бойових дій, які мають на меті повністю знищити ХАМАС. Наразі армія Ізраїлю готується до наземної операції у секторі Газа.

Сьогодні, 27 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про розширення активності сухопутних військ у Секторі Гази. У всьому Секторі відсутній інтернет-зв'язок. На кордоні сектора помічені ізраїльські танки та артилерія.