Вони - росіяни, але проти путіна. "Сибірський батальйон" уже другий рік воює на боці України. Бійці переважно із зауральських територій показали себе у спецопераціях у Бєлгородській та Курській областях. Наша знімальна група побувала на вишколі цих російських добровольців. Як відбуваються навчання - дивіться далі.

У повному екіпіруванні, з автоматами та кулеметами в руках. Попри неймовірну спеку, бійці "Сибірського батальйону" відточують навички стрільби.

Позивний "Батя", командир підрозділу "Сибірський батальйон":

Відпрацьовуємо стрільбу на далекі дистанції, тобто стрільба 100-200-300 метрів, також будемо відпрацьовувати 700 метрів з карабіна.

"Сибірський батальйон" складається з колишніх громадян росії. Вони не полонені. Боротися проти путінського режиму на боці України - свідомий вибір кожного з цих хлопців.

Позивний "Сизий", боєць підрозділу "Сибірський батальйон":

Я не хочу возвращаться героем "СВО", я хочу, чтобы россия перестала бомбить и уничтожать украинские города. Мне бы не хотелось рассказывать своим будущим детям, когда началась эта преступная война, что я сидел дома и думал об их будущем. Это было бы не совсем понятно для меня.

Боєць на позивний "Сизий" в Україні вже 10 місяців. Каже, піти в українську розвідку його надихнули вилазки РДК на прикордоння країни-агресорки.

Позивний "Сизий", боєць підрозділу "Сибірський батальйон":

На тот момент на меня очень повлиял рейд РДК, по-моему, в Брянскую область. И это сподвигло меня к тому, чтобы искать подразделение, куда бы меня взять. Я подал заявку, и где-то буквально через несколько недель мне пришел ответ, что я могу выезжать в 3-ю страну и ожидать своего транзита в Украину.

Та перш ніж долучитися до війська, кожен з цих бійців пройшов ретельну перевірку.

Позивний "Сизий", боєць підрозділу "Сибірський батальйон":

Каждый боец общается с командиром, дальше у него происходит процедура полиграфа, где каждому бойцу задают вопросы с целью выявить, является ли он агентом иностранных спецслужб, российских спецслужб и насколько он мотивирован и готов сражаться за Украину.

Пройшовши всі необхідні співбесіди та бойовий вишкіл, "Сизий" пішов воювати. Брав участь у боях за Авдіївку і навіть заходив на територію росії - в Бєлгородську область. Єдине, за що нині переймається, більшість його колишніх співвітчизників поки що воліють мовчати, не чинити спротив кремлівському режиму.

Позивний "Сизий", боєць підрозділу "Сибірський батальйон":

Мой друг детства, с которым я ходил заниматься спортом, в один детский садик, в один двор, в один район, погиб в так называемой "СВО". Люди, которые набрали микрокредитов, находят своё будущее именно там. Им даже не важно, вернутся они оттуда или нет. Во многом, они думают, что так они могут решить проблемы в своей семье или для себя.

Командир підрозділу на позивний "Батя" - тут єдиний українець. Запевняє: серед росіян йому цілком комфортно. Мовляв, національність чи країна походження не мають значення. Важливіше, що в людини у голові та в серці.

Позивний "Батя", командир підрозділу "Сибірський батальйон":

Вони добровольці, вони приїхали сюди добровільно воювати проти путінського режиму. Для мене це не являється якимось бар'єром в спілкуванні, відносинах. Ми всі на одному боці.

Після проходження навчань, усіх цих бійців долучать до виконання бойових завдань.