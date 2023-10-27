Китай бойкотує мирний саміт щодо України на Мальті - Bloomberg [ Редагувати ]
Третя міжнародна зустріч з мирного врегулювання війни в Україні відбудеться на Мальті з представниками понад 55 країн, однак без Китаю. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.
Відсутність представників Китаю стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який прагне отримати міжнародну підтримку свого мирного плану, пише Bloomberg.
Саміт на Мальті відбудеться 28-29 жовтня. У ньому візьмуть участь усі члени G7, Катар, ПАР, Індія та Туреччина. Очікується, що представники Бразилії та Чилі будуть присутніми онлайн. У кремлі обіцяли стежити за зустрічами щодо України.
Союзники України розглядають такий формат зустрічей як платформу для представників української влади, на якій вони можуть викласти свою думку країнам, нейтральним до війни з росією.
Україна та її союзники планували переконати якнайбільше сторін, включаючи країни "Глобального Півдня", підтримати "формулу миру" президента Володимира Зеленського.
З цією метою, зокрема, у серпні в Саудівській Аравії проходив саміт за участю представників західних та деяких країн, що розвиваються. Надалі планувалося провести глобальний саміт лише на рівні лідерів держав.
За місяць до нападу ХАМАС на Ізраїль у Делі пройшов саміт G20, на якому Захід закликав країни, що розвиваються, засудити атаки російських військових на мирних жителів України.
по темі
Президент України Володимир Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним військовослужбовців Збройних Сил України та Служби безпеки України, які були наділені званням Героя України посмертно
Підтримка країнами Заходу військових дій Ізраїлю, які він зробив у відповідь на напад терористів ХАМАС, підриває багатомісячні зусилля ЄС та США, спрямовані на те, щоб країни, що розвиваються, засудили вторгнення росії в Україну
Президент України Володимир Зеленський провів Військовий кабінет, на якому обговорили ситуацію на основних бойових напрямках. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні 27 жовтня
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про заплановану інформаційну атаку з боку російських спецслужб на міністра оборони України Рустема Умєрова
У Кабміні розповіли, чи треба під час перейменування вулиць в Україні в зв'язку з декомунізацією змінювати документи, які посвідчують їх особу