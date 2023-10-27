Третя міжнародна зустріч з мирного врегулювання війни в Україні відбудеться на Мальті з представниками понад 55 країн, однак без Китаю. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Відсутність представників Китаю стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який прагне отримати міжнародну підтримку свого мирного плану, пише Bloomberg.

Саміт на Мальті відбудеться 28-29 жовтня. У ньому візьмуть участь усі члени G7, Катар, ПАР, Індія та Туреччина. Очікується, що представники Бразилії та Чилі будуть присутніми онлайн. У кремлі обіцяли стежити за зустрічами щодо України.

Союзники України розглядають такий формат зустрічей як платформу для представників української влади, на якій вони можуть викласти свою думку країнам, нейтральним до війни з росією.

Україна та її союзники планували переконати якнайбільше сторін, включаючи країни "Глобального Півдня", підтримати "формулу миру" президента Володимира Зеленського.

З цією метою, зокрема, у серпні в Саудівській Аравії проходив саміт за участю представників західних та деяких країн, що розвиваються. Надалі планувалося провести глобальний саміт лише на рівні лідерів держав.

За місяць до нападу ХАМАС на Ізраїль у Делі пройшов саміт G20, на якому Захід закликав країни, що розвиваються, засудити атаки російських військових на мирних жителів України.