Він може доправляти боєкомплекти, заміновувати територію та евакуювати поранених. Працювати на відстані близько 2 кілометрів від оператора та розвивати швидкість до 10 кілометрів за годину. У Черкасах інженери збирають універсальні наземні дрони. Як тестують свої розробки, показали нашій знімальній групі.

У майстерні останні приготування перед тестовим заїздом.

Дрон невеликого розміру, має гусениці з транспортної стрічки, антени та камеру для зв'язку з оператором. Роботизована наземна платформа створена на замовлення військових. Потреби бійців та умови, в яких доведеться нею користуватися - інженери врахували.

Олексій, інженер:

Об'єм площі такий, бо він має бути невидимим, проїжджати між тих самих гілок, і для 95% на 250-300 метрів - це неуловима ціль.

Кресленнями поділилися партнери майстрів, а вони вже вдосконалювали наземний апарат. Сергій відповідає за "мозок" техніки - перевіряє, щоб електроніка була справною.

Сергій, електрик:

Електроні компоненти, які будуть використовуватись, яка загрузка, оце все. Є дефіцитні запчастини і питання в їх якості, бо є деякі запчастини, що дуже багато браку вилазить.

Коли приготування до тестового заїзду завершені, дрон вантажать для прогулянки у польових умовах. Точніше, він сам заїжджає у причіп.

Він важить 200 кг і вручну пересувати його дуже важко.

Чоловіки уважно перевіряють кожну дрібницю і доводять розробку до взірцевого стану. Бо коли найменша помилка може коштувати життя - поспіх не потрібен.

Роман, слюсар-збиральник:

Намагаємось кожну деталь перевірити, щоб все було зроблено, проварено, змащено, до того ж тестуємо тут, хай краще, якщо зламається, то в нас, ніж там у хлопців.

На фронті такі дрони використовують, щоби підвозити боєприпаси та евакуйовувати поранених. Керують наземною платформою нескладним пультом.

Уперед, назад, розвороти на місці, залежно від моделі, то можна управляти й міноскидачем.

Уже поза майстернею дрон випробовують, спершу вагою одного з майстрів. Результатами тесту розробники задоволені. Свій винахід вони лагідно називають "Гномом". Перший дрон зібрали три місяці тому, коли отримали запит від військовиків на компактного прохідного універсального перевізника. А це вже четвертий наземний апарат, що виїхав із майстерні черкаських інженерів.

Олексій, інженер:

Реалізуємо проєкт своїми силами, скидаємось, хтось донатить, хтось волонтерить, і таким чином збираємо, зараз плануємо зробити документи, щоб ми могли офіційно працювати й поставляти роботи у військові частини хлопцям.

Собівартість одного "Гнома" залежить від потужності та комплектації. Роботизована платформа може коштувати від 4,5 до шести тисяч доларів. Найдорожче у цій техніці - батарея, завдяки їй дрон може рухатися до восьми годин без підзарядки.

- Вона захована досить надійно, але при необхідності можна дістати, зарядити, батарея коштує від тисячі доларів, вона має бути надійною і довго працювати, і безвідмовною. - На цьому не економите? - Так.

Свою розробку інженери продовжують вдосконалювати. Головна мета лишається незмінною - зробити максимум, щоб уберегти якнайбільше життів наших захисників і допомогти їм у боротьбі з ворогом.