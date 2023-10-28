Вчені знайшли зв'язок між самотністю та онкологією [ Редагувати ]
Самотні люди ризикують померти від раку на 32% більше, ніж люди, які мешкають живуть у сім'ї чи колективі. До такого висновку дійшли дослідники з Американського онкологічного товариства.
32% - середній показник. Якщо говорити окремо про чоловіків, то одинаки ризикують більше за тих, хто мешкає разом з іншими людьми, на 38%, а жінки - лише на 30%.
Особливо кепські перспективи у чоловіків віком 45-64 роки: вони помирають від раку частіше, ніж їхні однолітки, які живуть не самотньо, на 43%.
Лі Хенджун, провідний автор дослідження, пише, що проблема самотності слабо відрефлексована в американському суспільстві, їй не приділяється належної уваги.
Однак особливо погано, коли йдеться про самотніх онкологічних хворих. Для них соціальна ізоляція та відсутність будь-якої людської підтримки та допомоги просто згубні.
У рамках дослідження вчені проаналізували понад 473 тис. записів з архіву американського Національного опитування про стан здоров'я населення у період з 1998 по 2019 рік.
За даними американської статистики, у США мешкають 38 млн самотніх людей. 60 років тому одинаків було лише 7 млн. Якщо дивитися на частку одинаків у всьому населенні, то їх 11,3%, а в 1960 році було 3,8%, тобто втричі менше.
Структура самотнього населення США така: частіше це людина поважного віку, частіше чоловік, білий або чорношкірий, частіше з доходами нижче рівня бідності, частіше з серйозним психологічним розладом, частіше з ожирінням, що частіше палить і зловживає алкоголем.
Вищим ризик смерті від онкологічного захворювання виявився для білих чоловіків з високим рівнем освіти, ніж у небілих з низьким рівнем освіти.
Ймовірно, причина тут у тому, що у небілих і гірше освічених спільнотах утворюються більш стійкі соціальні зв'язки, ніж серед білих і високоосвічених.
Раніше "Подробиці" писали про чотири симптоми, які можуть свідчити про рак на ранній стадії.
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