росіяни атакували Херсон: є руйнування [ Редагувати ]
Армія рф продовжує завдавати ударів по Херсону. У місті було чутно кілька вибухів.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Ворог вдарив з лівого берега, зокрема, по центральній частині міста. Відомо про руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється.
"Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, російські війська з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по Херсону. Під масованим ворожим вогнем опинились житлові будинки у Дніпровському районі.
Нагадаємо, в Україні почали тестування автономного дрона ST1 для пошуку мін. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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