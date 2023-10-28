Армія рф продовжує завдавати ударів по Херсону. У місті було чутно кілька вибухів.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Ворог вдарив з лівого берега, зокрема, по центральній частині міста. Відомо про руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, російські війська з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по Херсону. Під масованим ворожим вогнем опинились житлові будинки у Дніпровському районі.

Нагадаємо, в Україні почали тестування автономного дрона ST1 для пошуку мін. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.