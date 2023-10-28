У Пентагоні розробляють нову ядерно-гравітаційну бомбу [ Редагувати ]
Міністерство оборони заявило, що США працюватимуть над сучасним варіантом ядерно-гравітаційної бомби B61 під назвою B61-13, очікуючи на дозвіл Конгресу.
Про це повідомляє Пентагон.
Національне управління ядерної безпеки Міністерства енергетики здійснюватиме виробництво B61-13 у відповідності до швидкозмінюваних вимог у сфері безпеки, як це відображено в Огляді ядерної ситуації за 2022 рік.
Сьогоднішнє оголошення відображає мінливе середовище безпеки та зростальні загрози з боку потенційних ворогів, - сказав помічник міністра оборони з питань космічної політики Джон Пламб.
З використанням сучасних літаків B61-13 можна ефективно транспортувати, що посилює стримування противників і забезпечує союзникам і партнерам додаткові гарантії. Це також розширює можливості президента у протистоянні певним складним і значущим військовим цілям.
Протягом кількох місяців розглядалася дана ініціатива. Впровадження B61-13 - не реакція на якусь конкретну поточну подію; це відображає постійний аналіз мінливого середовища безпеки.
Нагадаємо, Третя міжнародна зустріч з мирного врегулювання війни в Україні відбудеться на Мальті з представниками понад 55 країн, однак без Китаю.
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