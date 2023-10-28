Нічна атака рф: у Дніпрі лунали вибухи [ Редагувати ]
У Дніпрі було чути кілька вибухів під час повітряної тривоги. Працювала ППО.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили в небі над областю 3 російські ракети. Дякую оборонцям неба, що вберегли Дніпропетровщину. Класна робота, - написав він.
Він також повідомив, що ворожі сили двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району з важкої артилерії та випустили приблизно півдесятка снарядів на місцеві села. На щастя, жертв та поранених немає.
Варто відзначити, що в той час в регіоні лунала повітряна тривога. Повітряні сили Збройних сил України попереджали про можливу ракетну загрозу в південних та центральних областях країни.
Нагадаємо, армія рф продовжує завдавати ударів по Херсону. У місті було чутно кілька вибухів.
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