У Дніпрі було чути кілька вибухів під час повітряної тривоги. Працювала ППО.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили в небі над областю 3 російські ракети. Дякую оборонцям неба, що вберегли Дніпропетровщину. Класна робота, - написав він.

Він також повідомив, що ворожі сили двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району з важкої артилерії та випустили приблизно півдесятка снарядів на місцеві села. На щастя, жертв та поранених немає.

Варто відзначити, що в той час в регіоні лунала повітряна тривога. Повітряні сили Збройних сил України попереджали про можливу ракетну загрозу в південних та центральних областях країни.

Нагадаємо, армія рф продовжує завдавати ударів по Херсону. У місті було чутно кілька вибухів.