За минулу добу Сили оборони знищили ще 740 загарбників, 22 танки і 23 ББМ ворога. Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 298420 (+740) осіб,

танків ‒ 5167 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23) од,

артилерійських систем – 7180 (+18) од,

РСЗВ – 834 (+0) од,

засобів ППО ‒ 558 (+2) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9) од,

крилатих ракет ‒ 1541 (+3) од,

кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,

підводних човнів ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11) од,

спеціальної техніки ‒ 1011 (+0) од.

Нагадаємо, терміни проходження військово-лікарської комісії в Україні скорочують. Військовозобовʼязані мають чотири дні на проходження медогляду.