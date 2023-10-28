"Подробиці" передали дрон MAVIK 3T до батальйону 95 ДШБр та відкривають новий збір [ Редагувати ]
Команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами передала дрон MAVIK 3T до батальйону 95 ДШБр, яким командує Герой України Володимир Соснін.
Гроші на пташку вдалось зібрати завдяки вашим донатам.
Зараз "Подробиці" збирають на такі ж самі дрони і для двох інших підрозділів 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, та 67 бригади ДУК.
Долучайтесь до нашого збору, кожна ваша гривня береже життя наших захисників і наближає Перемогу України!
Волонтер Ірина Апілат
5168745606006408
PayPal [email protected]
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