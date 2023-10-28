Команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами передала дрон MAVIK 3T до батальйону 95 ДШБр, яким командує Герой України Володимир Соснін.

Гроші на пташку вдалось зібрати завдяки вашим донатам.

Зараз "Подробиці" збирають на такі ж самі дрони і для двох інших підрозділів 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, та 67 бригади ДУК.

Долучайтесь до нашого збору, кожна ваша гривня береже життя наших захисників і наближає Перемогу України!

Волонтер Ірина Апілат

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