Мобілізація продовжується в Україні. Існують випадки, коли громадянин може законно відмовитися від виклику на службу за повісткою.

Згідно з відомостями, наданими юристом із практики військового права Тетяною Козян для "РБК-Україна", без об'єктивних причин відмова від повістки неприпустима.

Вона зазначила, що для такої відмови мають бути серйозні підстави, такі як відсутність підпису чи печатки комісара Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відомий як військкомат за попередньою назвою).

Крім цього, є певні об'єктивні причини, за якими можна відмовитися від повістки:

якщо документ вручає особа, яка на це не уповноважена;

якщо у повістці неправильно написані особисті дані того, кому її вручають.

Експерт зауважила, що у випадку, коли хоча б одна з цих причин існує під час вручення повістки, особа повинна зазначити ці обставини і має право відмовитися підписувати документ. Після цього працівник військкомату в присутності свідків повинен скласти акт про відмову від прийняття повістки.

Що буде, якщо не брати повістку без наявності на те законних підстав:

Пам’ятайте, що незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття у ТЦК та СП у розумінні вимог закону, та у випадку неявки у зазначений час настає адміністративна відповідальність, яка передбачає сплату штрафу, а за наявності відповідних підстав може наставати кримінальна відповідальність, - попередила Козян.

Нагадаємо, Міністерство економіки планує впровадити систему "є-Бронювання" для військовозобов'язаних громадян України до завершення 2023 року.