27 - 29 жовтня відбудуться матчі 9-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24, який розпочався у п'ятницю поєдинком "Бохум" - "Майнц".

В цю суботу відбудуться матчі "Баварії" проти "Дармштадта" та "РБ Лейпциг" проти "Кельна". Тур завершиться у неділю поєдинками між "Айнтрахтом" і "Боруссією" Дортмунд, а також "Баєром" та "Фрайбургом".

Після восьмого туру у турнірній таблиці Бундесліги лідирує "Баєр" з 22 очками, за ним йде "Штутгарт" з 21 балом. "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд розділяють третє місце з 20 очками.

Матчі 10-го туру Бундесліги заплановані на 3 по 5 листопада.

У цьому сезоні новачками в елітному дивізіоні чемпіонату Німеччини стали команди "Гайденгайм" та "Дармштадт".

Нагадаємо, донецький "Шахтар" програв "Барселоні" у третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів з рахунком 2:1. Матч відбувся на домашньому стадіоні каталонців.