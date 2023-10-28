Бундесліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу (таблиця) [ Редагувати ]
27 - 29 жовтня відбудуться матчі 9-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24, який розпочався у п'ятницю поєдинком "Бохум" - "Майнц".
В цю суботу відбудуться матчі "Баварії" проти "Дармштадта" та "РБ Лейпциг" проти "Кельна". Тур завершиться у неділю поєдинками між "Айнтрахтом" і "Боруссією" Дортмунд, а також "Баєром" та "Фрайбургом".
- Після восьмого туру у турнірній таблиці Бундесліги лідирує "Баєр" з 22 очками, за ним йде "Штутгарт" з 21 балом. "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд розділяють третє місце з 20 очками.
- Матчі 10-го туру Бундесліги заплановані на 3 по 5 листопада.
- У цьому сезоні новачками в елітному дивізіоні чемпіонату Німеччини стали команди "Гайденгайм" та "Дармштадт".
Нагадаємо, донецький "Шахтар" програв "Барселоні" у третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів з рахунком 2:1. Матч відбувся на домашньому стадіоні каталонців.
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