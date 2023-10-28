Станом на 28 жовтня російські окупанти під час наступу на Авдіївку, Донецької області, втратили близько 4 тисяч чоловік особового складу.

Цю інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства оборони України.

Під час телефонної розмови між міністром оборони України Рустемом Умєровим та головою Пентагону Ллойдом Остіном, Умєров передав останню інформацію з передової.

Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину - приблизно 4 тисячі солдатів, - відзначив Умєров.

Також міністр оборони України подякував голові Пентагону за продовження ефективної співпраці та постачання нашій країні артилерійських боєприпасів. Відомо, що сторони також порушили питання майбутньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони знищили ще 740 загарбників, 22 танки і 23 ББМ ворога. Про це повідомили у Генштабі.