рф втратила близько 4 тисяч військових під час наступу на Авдіївку - Умєров [ Редагувати ]
Станом на 28 жовтня російські окупанти під час наступу на Авдіївку, Донецької області, втратили близько 4 тисяч чоловік особового складу.
Цю інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства оборони України.
Під час телефонної розмови між міністром оборони України Рустемом Умєровим та головою Пентагону Ллойдом Остіном, Умєров передав останню інформацію з передової.
Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину - приблизно 4 тисячі солдатів, - відзначив Умєров.
Також міністр оборони України подякував голові Пентагону за продовження ефективної співпраці та постачання нашій країні артилерійських боєприпасів. Відомо, що сторони також порушили питання майбутньої зустрічі у форматі "Рамштайн".
Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони знищили ще 740 загарбників, 22 танки і 23 ББМ ворога. Про це повідомили у Генштабі.
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