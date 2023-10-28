Російський репер Моргенштерн оголосив про розрив стосунків із відомою українською акторкою та блогеркою Лізою Василенко.

Про це він розповів у своєму інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак, як пише PEOPLETALK.

Він зазначив, що вони з Лізою вже не у відносинах як пара. Проте, сказав, що саме вона була його "першим та найбожевільнішим коханням". Їхні стосунки починалися як у фільмі, з "метеликами у животі", і були ідеальними.

Ліза Василенко - українська акторка та блогерка, яка після повномасштабного вторгнення переїхала до росії для розвитку своєї медійної кар'єри.

31 березня на Youtube-каналі "Гармата" вийшло інтерв'ю з Лізою Василенко, де зірка серіалу "Школа" серед іншого розповіла про складнощі, з якими зіткнулася під час переїзду з України до москви, зокрема у тікток-хаусі Xo Team.

"Але коли зі мною трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те: всяко краще здохнути тут, ніж в Україні", - сказала дівчина.

Нагадаємо, уродженка Одеси Регіна Тодоренко, яка залишилася жити і працювати на росії після початку повномасштабного вторгнення, зараз переживає кризу у своєму особистому житті.

Наразі Тодоренко є дружиною російського співака та колишнього учасника гурту SMASH Влада Топалова. За інформацією, отриманою від джерела, яке є близьким до цієї пари, останнім часом вони часто конфліктують та сваряться