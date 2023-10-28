Погодні умови в Києві раптово погіршилися, місто охопив сильний вітер. Синоптики попередили про шторм.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Telegram.

Сьогодні в столиці спостерігається шквальний вітер з поривами до 25 м/c. Синоптики оголосили другий рівень небезпеки.

Місцева влада закликає жителів Києва триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев та не паркувати авто під ними. Жителям столиці рекомендують щільно зачиняти вікна та прибрати речі з балконів.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - потрібно звернутися до "Київзеленбуду" за номером 0442724018 або до рятувальників на лінію 101 або 0444303713. При травмуванні варто телефонувати 103.

Які наслідки негоди:

У Києві зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Зокрема, в Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих тяжких травм чоловік помер. Про це повідомили у КМВА.

Також у Шевченківському районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували.

У мережі публікують кадри наслідків шторму у Києві та області. Через потужний вітер у столиці одне за одним падають дерева.

У Святошинському районі столиці дерево впало на автомобіль. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Святошинський районний суд в Києві вирішив продовжити дію запобіжного заходу для судді Олексія Тандира, який був звинувачений у збитті національного гвардійця.