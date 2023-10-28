Щонайменше 25 людей стали жертвами аварії на шахті ім. Костенка у Карагандинській області Казахстану. 18 шахтарів постраждали. Тривають пошуки ще 21 шахтаря.

Кількість загиблих навів акім Карагандинської області Єрмаганбет Булекпаєв.

На момент аварії під землею перебували 252 особи, на поверхню вивели 208. За попередньою інформацією, причиною аварії став вибух метану в лаві (підземне очисне вироблення), повідомила компанія "АрселорМіттал Теміртау".

На місці працюють 55 рятувальників, задіяно 12 одиниць техніки. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прибув до Карагандинської області, де сталася пожежа на шахті імені Костенка.

Він оголосив завтрашній день, 29 жовтня, днем загальнонаціональної жалоби. І зустрівся з сім'ями та родичами загиблих гірників та пообіцяв з'ясувати обставини аварії, а також "надати необхідну допомогу з порятунку гірників та сім'ям постраждалих та загиблих", повідомляє його прес-служба.

У середині серпня сталася аварія на шахті "Казахстанська" компанії "АрселорМіттал Теміртау" в Карагандинській області. Через загоряння конвеєрної стрічки загинули п'ятеро людей, ще 13 постраждали.

Наприкінці серпня сталася пожежа на іншій шахті компанії "АрселорМіттал Теміртау" - "Саранській". Тоді ніхто не постраждав.

Президент Казахстану доручив уряду припинити інвестиційну співпрацю з компанією "АрселорМіттал Теміртау".