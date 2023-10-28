У Міноборони України повідомили, що росіяни вже втратили приблизно 4 тисячі своїх вояків під час штурмів Авдіївки. Втрати окупантів величезні, це буквально "гори трупів".

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів сержант 109 батальйону ЗСУ Єгор Фірсов.

"Трупів ворога стало набагато більше. Буквально вчора ми бачили, як вони стягували своїх загиблих. І це реально гори. Плюс до того розбита техніка. В принципі по нашому напрямку, по Авдіївці, фронт стабілізувався. Ворог зазнав дуже багато втрат. Зараз інколи проходять бої по залізничній дорозі, це біля терикона. Далі вже є завод, там у ЗСУ є непогані південніше. біля Водяного. Ворог туди намагається прорватись.

Але загалом на північному напрямку Авдіївки ворог зазнав великих втрат і поки що припинив активні штурми", - розповів Єгор Фірсов.