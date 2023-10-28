"Це реально гори трупів": Єгор Фірсов розповів про бої за Авдіївку (відео) [ Редагувати ]
У Міноборони України повідомили, що росіяни вже втратили приблизно 4 тисячі своїх вояків під час штурмів Авдіївки. Втрати окупантів величезні, це буквально "гори трупів".
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів сержант 109 батальйону ЗСУ Єгор Фірсов.
"Трупів ворога стало набагато більше. Буквально вчора ми бачили, як вони стягували своїх загиблих. І це реально гори. Плюс до того розбита техніка. В принципі по нашому напрямку, по Авдіївці, фронт стабілізувався. Ворог зазнав дуже багато втрат. Зараз інколи проходять бої по залізничній дорозі, це біля терикона. Далі вже є завод, там у ЗСУ є непогані південніше. біля Водяного. Ворог туди намагається прорватись.
Але загалом на північному напрямку Авдіївки ворог зазнав великих втрат і поки що припинив активні штурми", - розповів Єгор Фірсов.
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