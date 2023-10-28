У Києві негода вбила двох людей, сім травмованих - Кличко [ Редагувати ]
Через наслідки негоди зі шквальним вітром у Києві вже двоє загиблих - чоловіки віком 65 і 35 років. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
7 мешканців Києва отримали травми й переломи. Пʼятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці. На цю годину зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев.
На ліквідацію наслідків буревію задіяні 34 одиниці техніки та 208 працівників Аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" та аварійні бригади комунальників в районах міста. Ліквідація наслідків негоди триває.
За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок дощу та сильних поривів вітру в столиці пошкоджено:
- один житловий будинок;
- три кіоски;
- чотири авто.
Зафіксовано 8 випадків падіння дерев на проїжджу частину. Одне дерево впало на трамвайні колії. Також зафіксоване падіння банеру.
Надзвичайники попереджають, що у Києві найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру 25-28 м/c (І рівень небезпечності).
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