Через наслідки негоди зі шквальним вітром у Києві вже двоє загиблих - чоловіки віком 65 і 35 років. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

7 мешканців Києва отримали травми й переломи. Пʼятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці. На цю годину зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев.

На ліквідацію наслідків буревію задіяні 34 одиниці техніки та 208 працівників Аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" та аварійні бригади комунальників в районах міста. Ліквідація наслідків негоди триває.

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок дощу та сильних поривів вітру в столиці пошкоджено:

один житловий будинок;

три кіоски;

чотири авто.

Зафіксовано 8 випадків падіння дерев на проїжджу частину. Одне дерево впало на трамвайні колії. Також зафіксоване падіння банеру.

Надзвичайники попереджають, що у Києві найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру 25-28 м/c (І рівень небезпечності).