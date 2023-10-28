Росіяни під Авдіївкою зазнали найбільших втрат за 2023 рік. Про це повідомляє британська розвідка. За її даними, окупанти направили до Авдіївки до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

Величезні втрати окупантів у ефірі національного телемарафону "Єдині новини" підтвердив і офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Ситуація напружена постійно, як почалась з 10 жовтня. В останні дні спроби штурму продовжуються, але не такі інтенсивні як були на початку. Тобто вони щупають, пробують малими групами, пускають піхоту, плюс артилерійські обстріли, авіаобстріли, ну і звичайно, дрони. Дрони це біда, сама на сьогодні нагальна...

У наших сусідів трохи інтенсивніше іде бій, у нас трохи менше, але все міняється, вони постійно щупають нашу оборону. У них така тактика...

Великі втрати росіян помічені навіть по поведінці тих малих наступаючих штурмових груп, які пробують іти. Є ідейні, але ми точно знаємо, що вони примушують, змушують, і під загрозою шантажу та обману направляють людей в атаку своїх...

Скажу так, за перші три дні тільки силами наших підрозділів бригадних було знищено більше 500 окупантів. А за цю добу останню на ранок інформація була більше 30 вбитих і поранених", - розповів Сергій Цехоцький.