З 1 грудня набуває чинності постанова, яка змінює правила введення та обліку гуманітарної допомоги в Україну. Запроваджується єдина електронна система обліку. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин.

"Ключова зміна - це створення цифрового і зручного сервісу для того, щоб декларацію, яка зараз подається у письмовій формі, можна було подавати за допомогою електронної системи. Ця система має на меті облік всієї гуманітарної допомоги, яка буде ввозитись в Україну.

Ми мали проблему з тим, що багато новостворених громадських організацій, не могли бути зареєстровані отримувачі, адже стара процедура, поєднана із нововведенням - декларативним ввезенням - не дозволяла зробити цього.

Зараз будь-який фонд або громадська організація зможе за допомогою електронного цифрового підпису, увійти в систему, одразу зареєструвати по товарних категоріях сформувати декларацію, яка одразу ж буде летіти на митницю і коротким звітом зафіксувати розподіл гуманітарної допомоги кінцевим набувачам.

Це цифровізація процесу, який є станом на сьогодні, для того щоб полегшити і пришвидшити ввезення гуманітарної допомоги..

Постанова нова скасовує гарантійні листи, які потрібно було отримувати від командирів військових частин, якщо ви хотіли ввезти дрони або інші товари подвійного призначення...

На сьогодні закон України про гуманітарну допомогу визначає, що отримувачем гуманітарної допомоги може бути тільки юридичні особи. Так, ті хто можуть ввозити гуманітарну допомогу - тільки юрособи. Постанова не змінює закону, постанова цифровізує порядок ввезення.

Питання з іноземними волонтерами або фізичними особами волонтерами залишається відкритим", - розповів заступник глави Мінсоцполітики.