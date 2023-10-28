На фронті загинув учасник панк-рок гурту "Серцевий напад" Михайло "Майкл" Балахтар. Про це повідомляється на офіційній сторінці групи в соцмережах.

Від російської агресії загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл. Всі, хто з ним знайомий - знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим! Дякуємо, Мішка, за весь твій вклад в розвиток українського панк-року! Скільки ще фестивалів ми могли запалити драйвом і енергетикою... нереальна втрата, з якою прийдеться жити… Спочивай з миром, Мішань! Слава Герою!