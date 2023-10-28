На фронті загинув барабанщик панк-рок гурту "Серцевий напад" [ Редагувати ]
На фронті загинув учасник панк-рок гурту "Серцевий напад" Михайло "Майкл" Балахтар. Про це повідомляється на офіційній сторінці групи в соцмережах.
Від російської агресії загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл. Всі, хто з ним знайомий - знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим! Дякуємо, Мішка, за весь твій вклад в розвиток українського панк-року! Скільки ще фестивалів ми могли запалити драйвом і енергетикою... нереальна втрата, з якою прийдеться жити… Спочивай з миром, Мішань! Слава Герою!
Михайло Балахтар є одним із засновників гурту "Серцевий напад", який виступає на сцені із 2004 року. Колектив випустив п'ять платівок. Найвідоміші пісні: ""Punk Girl", Субкультура", "Телефонуй".
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