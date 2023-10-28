Російська армія обстріляла Іванівку на Херсонщині, постраждали двоє людей. Окупанти вдарили біля 12:30. Поранення отримав 40-річний чоловік та 60-річна жінка. Їх доставили до медзакладу.

А зранку окупанти знову вдарили по Херсону. О 05:00 під вогнем опинився Корабельний район. Поранення отримала 80-річна жінка. Медичну допомогу їй надали на місці лікарі "екстренки".

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"Продовжують росіяни скидати на Херсонщину авіабомби. Наразі вже майже 30 авіабомб з вчорашнього вечора скинуто було. Є постраждалі - в Козацькому жінку доправили до лікарні. У неї множинні поранення голови, тулуба, очі поранені. Сьогодні зранку бабуся отримала легкі поранення.

Росіяни продовжують бити по середмістю, вчора була балістична ракета ввечері. Постраждали внаслідок цього сім людей. Ще одна людина постраждала зранку біля корпусу одного з навчальних закладів. Ще двоє в Михайлівці, одна людина Бориславі. На Борислав не тільки скидають авіабомби, а й постійно дрони літають, скидають.

Важка ситуація особливо в Бориславському районі. Продовжують гатити вони по ньому. За вчорашній день 90 обстрілів загалом було. Це 516 снарядів різного типу озброєння, у тому числі одна ракета балістична, яка прилетіла в центра Херсона", - розповів Олександр Толоконніков.